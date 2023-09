Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Büro - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Scheffelhof

18.09.2023, 22.00 Uhr

Unbekannte sind am Montagabend in ein Büro für Gebäudereinigung in der Straße Scheffelhof eingebrochen. Was sie dabei erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Nach polizeilichem Kenntnisstand zerstörten die Unbekannten gegen 22.00 Uhr die Glasfüllung eines Fensters und stiegen durch dieses ins Gebäude ein.

Hier versuchten sie noch eine Tür zu einem Büroraum gewaltsam zu öffnen, scheiterten jedoch und ließen von einem weiteren Vorgehen ab.

Anschließend flüchteten sie unerkannt.-

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

