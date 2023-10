Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Westerstede ++

Oldenburg (ots)

Am 03.10.2023 gegen 8:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW im Bereich der Kreuzung Ammerlandallee / Langebrügger Straße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 75-jähriger Leeraner die Ammerlandallee in Richtung Neuenburg. Ein 70-jähriger Westersteder wollte diese mit Fahrtrichtung Elmendorf queren, es kam zum Zusammenstoß in der Kreuzungsmitte. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Da beide Fahrzeugführer unterschiedliche Angaben zur Grünphase der Lichtzeichenanlage machten, ist der Unfallhergang aus polizeilicher Sicht nicht eindeutig. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerstede unter 04488/833115 zu melden. 1280056

