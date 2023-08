Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Zwei Brände im Keller eines Mehrfamilienhauses

Grefrath (ots)

Gleich zweimal hintereinander hat es am Montag im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Bahnstraße in Grefrath gebrannt.

Zunächst waren Feuerwehr und Polizei gegen 14.15 Uhr alarmiert worden. Es brannte Unrat in einem für alle Hausbewohner frei zugänglichen Kellerraum. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Bewohner aus dem Haus den Brand schon weitgehend mit Feuerlöschern bekämpft.

Nur gut eine halbe Stunde nach dem ersten Brand wurde erneut alarmiert. Wieder brannte es im Keller, wieder hatten die Rauchmelder die Hausbewohnerinnen und -bewohner rechtzeitig dazu gebracht, das Haus zu verlassen. Bei diesem Brand wurde der Kellerraum durch Ruß beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern an. /hei (841)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell