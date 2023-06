LPI-SHL: Betrunkener Radfahrer

Suhl (ots) - In der Nacht zu Sonntag versuchten Unbekannte in ein im Umbau befindliches Wohnhaus in der Gothaer Straße in Suhl einzubrechen. Glücklicherweise hielt die Eingangstür Stand, sodass die Täter unverrichteter Ding wieder von dannen ziehen mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Zeugenhinweise richten Sie bitte telefonisch an die Suhler Polizei (03681 369-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

