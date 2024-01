POL-PDLU: Speyer - Verkehrskontrolle mit Folgen

Speyer (ots) - Am 02.01.2024 gegen 12:30 Uhr beobachtete ein Zeuge einen unbekannten Mann, der gerade die Filiale eines Schuhgeschäftes in der Straße Am Rübsamenwühl verließ. Am Ausgang löste die akustische Diebstahlsicherung aus und der Mann rannte davon. Der Zeuge verfolgte den Mann noch bis zu einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Auestraße und verlor ihn dann aus den Augen. Der unbekannte Mann ...

