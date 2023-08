POL-HAM: LKW nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Uentrop (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 1. August, 23.50 Uhr, und Mittwoch, 2. August, 7.30 Uhr, in ein Bürogebäude auf dem Alten Uentroper Weg eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Nach jetzigem Kenntnisstand entwendeten er oder sie Bargeld und einen Computer. Der Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail ...

