POL-DA: Darmstadt: 59-Jähriger ohne festen Wohnsitz im Gesicht verletzt

Darmstadt (ots) - In der Zeit zwischen Samstag (14.1.) und Montag (16.1.) haben Einbrecher versucht in einen Kindergarten in der Borsdorffstraße zu gelangen. Ihre Spuren wurden am Montagmorgen entdeckt und die Polizei verständigt. Nach ersten Erkenntnissen drückten die ungebetenen Besucher gewaltsam eine Tür auf und betraten das Gebäude. Ob sie Beute machten, ist ...

