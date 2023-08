Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vorsicht im Straßenverkehr: I-Dötzchen sind unterwegs!

Hamm (ots)

Die Sommerferien sind fast vorbei und am Montag, 8. August, fängt die Schule wieder an! Rund 1.900 Hammer Erstklässlerinnen und Erstklässler starten in einen neuen Lebensabschnitt.

Damit sie, aber natürlich auch alle anderen Schülerinnen und Schüler sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen, führen Polizei Hamm und Stadt Hamm in den nächsten Wochen verstärkt Kontrollen an den Schulen und deren Umfeld durch.

Unsere kleinsten Verkehrsteilnehmenden können die vom Straßenverkehr ausgehenden Gefahren häufig noch nicht einschätzen. Sie gelten als die schwächsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer und nehmen den Verkehr spielerisch und somit anders wahr als Erwachsene. Geschwindigkeiten und Entfernungen können sie nicht richtig einschätzen und aufgrund ihrer geringen Körpergröße werden sie schnell übersehen.

Die Polizei überwacht daher die Geschwindigkeitsbegrenzungen und die Präventionsexpertinnen führen in diesem Zuge Tempo-30-Aktionen an verschiedenen Grundschulen durch. Auch auf Kinderrückhaltesystemen, Schulbussen und dem Radfahrverhalten liegt der Fokus. Ein weiteres und wichtiges Thema ist das Parkverhalten im Bereich der Schulen, denn dadurch können zusätzliche Gefahren für die Schulkinder entstehen. Auch Elterntaxis sind häufig problematisch - die Kinder müssen nicht bis ins Klassenzimmer vorgefahren werden!

Um unsere Kleinsten im Straßenverkehr besonders zu schützen, sollten folgende Hinweise beachtet werden:

- Fahren Sie besonders im Bereich von Kindergärten, Schulen und Wohngebieten mit angepasster Geschwindigkeit und seien Sie bremsbereit - aber nicht nur da, sondern im gesamten Stadtgebiet. Denn die Kinder laufen ja von zu Hause aus zur Schule und wieder zurück! - Beachten Sie Halt- und Parkverbote im Bereich von Schulen und Kindergärten und lassen Sie Ihre Kinder erst an einer geeigneten Stelle aussteigen. - Bedenken Sie, dass Kinder plötzlich und ohne auf den fließenden Verkehr zu achten zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn treten könnten und passen Sie deshalb stets Ihre Geschwindigkeit an.

Auch als Eltern oder Erziehungsberechtigte eines Kindes, für das am Montag der "Ernst des Lebens" beginnt, können Sie etwas für die Sicherheit im Straßenverkehr tun:

- Sprechen Sie mit Ihren Kindern über das richtige Verhalten im Straßenverkehr. - Laufen Sie, gemeinsam mit Ihren Kindern, den Schulweg ab und weisen Sie auf mögliche Gefahrenstellen hin. - Wählen Sie für Ihre Kinder immer den sichersten und nie den kürzesten Schulweg. - Achten Sie auf die vorschriftsmäßige Sicherung im Auto, sollten Sie Ihre Kinder zur Schule fahren. - Lassen Sie Ihre Kinder nur auf der Gehwegseite ein- und aussteigen. - Sorgen Sie für eine bestmögliche Sichtbarkeit Ihrer Kinder, indem Sie bei der Kleidung auf Signalfarben achten und bestenfalls Schulranzen und Westen mit großen Reflektorstreifen beschaffen. - Seien Sie Vorbild! Erwachsene, die sich im Straßenverkehr richtig verhalten, leisten einen entscheidenden Beitrag zur Verkehrssicherheit. (hr)

