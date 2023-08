Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwölfjähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 12-jähriger Junge wurde als Radfahrer auf der Münsterstraße am Mittwoch, 02. August, nach einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Der Radfahrer war gegen 18.55 Uhr auf dem Jupp-Eickhoff-Weg in westlicher Richtung unterwegs. Er beabsichtigte, die Münsterstraße zu überqueren. Aufgrund eines einbiegenden Fahrzeugs konnte er den Verkehr nicht übersehen und wurde beim Überqueren der Münsterstraße von einem 46-jährigen Opelfahrer, welcher in Fahrtrichtung Norden fuhr, erfasst. Dem Opel fuhr in der Folge ein nachfolgender Dacia-Fahrer auf. Das Kind stürzte mit dem Rad zu Boden und verletzte sich leicht. Der Junge wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, konnte dieses aber nach erfolgter medizinischer Versorgung wieder verlassen. Der Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. (rs)

