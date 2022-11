BPOL NRW: Bundespolizei stellt diebisches Pärchen mit Beute - Beide wurden bereits gesucht

Essen (ots) - Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, welcher am 05. Juli 2022 einer junge Frau am Essener Hauptbahnhof den Rucksack entwendet haben soll. Gegen 14:55 Uhr habe sich die 19-Jährige in einem Schnellimbiss im Hauptbahnhof Essen aufgehalten. Neben der Deutschen habe sich auf dem Boden ihre Tasche befunden. Während sie aß, habe sich ein Unbekannter an den ...

mehr