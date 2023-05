Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230521 - 0597 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach gemeinschaftlichem Raub

Frankfurt (ots)

(th) Am Freitagnachmitttag (19. Mai 2023) kam es in der Moselstraße zu einem Raub zum Nachteil eines 22-jährigen Mannes. Einer der Täter konnte festgenommen werden.

Gegen 13.30 Uhr hob der Geschädigte Bargeld an einem Geldautomaten in der Moselstraße ab. Dabei wurde er von 6 Personen umringt, mit Reizgas besprüht und man raubte ihm 70 Euro Bargeld; im Anschluss flüchteten die Tatverdächtigen. Im Rahmen der gemeinsam mit dem Geschädigten durchgeführten Fahndung nahmen Polizeibeamte den 20-Jährigen mutmaßlichen Haupttäter im Nahbereich fest. Er führte bei der Festnahme ein Tierabwehrspray bei sich, das Raubgut konnte nicht aufgefunden werden. Der wohnsitzlose Beschuldigte wurde zwecks richterlicher Vorführung in das zentrale Polizeigewahrsam eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell