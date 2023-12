POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Hammerschmiede - Am Montag (25.12.2023), gegen 19.30 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer an der Kreuzung Mühlhauser Straße, Ecke Bürgermeister-Wegele-Straße, einem an der Ampel wartenden Pkw hinten auf. Der Fahrer des wartenden Pkw wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die verständigten Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem 41-Jährigem ...

