POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Sonntag (24.12.2023), gegen 00.30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte in der Neuburger Straße den Fahrer eines E-Scooter. Er war alkoholisiert. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest an einem gerichtsverwertbaren Testgerät ergab einen Wert von über 0,6 Promille, weshalb die Einsatzkräfte die Weiterfahrt des Mannes unterbanden. ...

