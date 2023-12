Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Betrunkener Pkw-Fahrer verursacht Unfall

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Montag (25.12.2023), gegen 19.30 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer an der Kreuzung Mühlhauser Straße, Ecke Bürgermeister-Wegele-Straße, einem an der Ampel wartenden Pkw hinten auf. Der Fahrer des wartenden Pkw wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die verständigten Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem 41-Jährigem fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Alkoholwert von fast 2,0 Promille. Die Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt des 41-Jährigen und veranlassten eine Blutentnahme. Den 41-Jährigen erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell