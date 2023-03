POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Mannheim (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich bislang Unbekannte unbefugten Zutritt in einen Einkaufsmarkt in der Hauptstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Letztlich nahmen die Täter zwei kleine Tresore mit Bargeld in Höhe von mehr als 1.000 Euro an sich und flüchteten. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder ...

