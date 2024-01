POL-PDLU: (Lambsheim) - Brand einer Gartenparzelle

Neuhofen (ots) - Am gestrigen Morgen, gegen 08:20 Uhr, führte eine 43-Jährige ihren Hund in der Jahnstraße aus. Hierbei griff ein freilaufender Rottweiler den Hund der 43-Jährigen an. Beim Versuch, den Rottweiler von ihrem Hund abzuhalten, wurde die Frau durch den freilaufenden Hund gebissen. Hierdurch trug die 43-Jährige eine leichte Verletzung an der Hand davon. Der Hund der Frau wurde ebenfalls verletzt. Eine ...

