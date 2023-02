POL-HRO: Eingeschaltete Herdplatten lösen Polizeieinsatz aus

Rostock (ots) - Nachdem es bereits in den frühen Morgenstunden des zurückliegenden Freitags in einer Kleingartenanlage in Rostock Evershagen zu einem Brand kam, kann nach ersten Ermittlungen eine Straftat ausgeschlossen werden. Gegen 06:50 Uhr war das Feuer aus zunächst unbekannter Ursache in der Kleingartenanlage in der Nähe des Mühlenteichs ausgebrochen. Die von Zeugen alarmierten Rettungskräfte waren wenig ...

