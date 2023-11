Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer verliert Ladung auf der Autobahn (07.11.2023)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf der Autobahn 864 in Fahrtrichtung Donaueschingen. Kurz nach der Abfahrt von der A 81 auf die A 864 machte sich in einer Linkskurve die auf einem Anhänger an einem Mercedes Vito mitgeführte Ladung selbstständig. Die aus drei Tanks mit über 2.000 Liter Glühwein bestehende Ladung verrutschte auf der Ladefläche, wodurch das Gespann ins Schlingern geriet und der 32-jährige Fahrer die Kontrolle verlor. Die Behälter durchbrachen die seitliche Bordwand des Anhängers und landeten auf der Straße, blieben jedoch weitestgehend dicht. Der Anhänger des schleudernden Gespanns prallte gegen eine Leitplanke, bevor Zugfahrzeug und Anhänger entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf der A 864 zum Stehen kamen. Am komplett zerstörten Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro, weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell