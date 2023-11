Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Kreis Rottweil) Motorrradfahrer verletzt sich bei Unfall (07.11.2023)

Deißlingen (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Motorradfahrer bei einem selbstverschuldeten Unfall am Dienstag gegen 9 Uhr auf der Bundesstraße 27. Ein 16-Jähriger fuhr von der B 27 auf die B 523 ab und stürzte im Kurvenbereich der Abfahrt. Dabei zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu, die er im Krankenhaus behandeln lassen musste. An seinem 125-er Motorrad des Herstellers "Aprilia" entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell