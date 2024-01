POL-SO: Einbruch in Scheune

Geseke (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden mehrere Diebstähle aus PKWs vorrangig im Ortsteil Störmede getätigt. Der bzw. die Täter durchwühlte/n die Fahrzeuge und konnten so unter anderem kleinere Summen Bargeld erbeuten. Der bzw. die Diebe konzentrierten sich auf den Ortsteil Störmede im Bereich Gockel-Böhner-Weg und Ringstraße sowie in Geseke im Bereich Nordmauer. Zeugen, die Hinweise auf den bzw. die ...

