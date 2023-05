Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei hält den Soester Bahnhof weiter im Blick

Soest (ots)

Erneut haben Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Polizei Soest den Bahnhof und dessen Umfeld ins Visier genommen.

Vom Nachmittag bis in die Abendstunden haben die Beamten am Mittwoch (3. Mai 2023) zahlreiche Personen kontrolliert und eine stattliche Zahl an Feststellungen getroffen. Neun Strafanzeigen wegen unerlaubten Drogenbesitzes wurden geschrieben. Nach fünf Ausländern wurde zum Teil international gefahndet. Diese halten sich mittlerweile alle legal in Deutschland auf und konnten wieder entlassen werden.

In den vergangenen Wochen haben Polizei und Bundespolizei mehrfach in gemeinsamen Schwerpunkteinsätzen rund um den Soester Bahnhof für Sicherheit gesorgt und zahlreiche Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell