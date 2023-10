Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Diebstahl aus Drogerie - Wer kann Hinweise geben?

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise auf zwei unbekannte Täter geben, die am Montag (30.10.2023, 15.55 Uhr) über 50 Produkte aus einer Drogerie in Warendorf gestohlen haben?

Die Täter packten die Ware in dem Laden am August-Wessing-Damm zunächst in einen Einkaufskorb, um sie anschließend in eine mitgebrachte Tasche umzupacken. Eine Zeugin bemerkte die beiden und sprach sie umgehend an. Daraufhin ließen die Täter einen Einkaufskorb zurück und verließen das Geschäft, mit weiterer Beute in der Tasche.

Die Unbekannten werden folgendermaßen beschrieben:

1. 35 bis 45 Jahre alt, 1.85 bis 1.90 Meter groß, kräftige Statur, Glatze, lange schwarze Winterjacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe, südländischen Phänotyps. 2. 35 bis 45 Jahre alt, 1.70 Meter groß, schmale Statur, schwarze Base Cap, kurze schwarze Winterjacke, Jeans, schwarze Schuhe, südländischen Phänotyps.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben, hat sie ebenfalls beobachtet oder weiß etwas über den Verbleib der Beute? Melden Sie sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell