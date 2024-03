Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneuter Einbruch in eine Sparkasse

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Der Polizei wurde heute früh (18.03.2024) erneut ein Einbruch in ein Geldinstitut mitgeteilt. Konkret handelt es sich um eine Bank in der Rathenaustraße. Offenbar hatten sich unbekannte Täter sich in der Nacht vom 17.03.2024 zum 18.03.2024 gewaltsam Zugang in die Filiale verschafft und anschließend einen Raum mit Schließfächern durchsucht. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei unter Angabe der Bezugsnummer 24100455 in Verbindung zu setzen. Bereits am vergangenen Sonntag war eine Sparkasse in Altenburg das Ziel von Einbrechern geworden. (LPI Gera berichtete). (CS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell