Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231019.2 Kiel: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt festgenommen

Kiel (ots)

Kiel Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Mittwochnachmittag kam es in Kiel zu einem Tötungsdelikt, bei dem eine junge Frau zu Tode kam. Die Polizei nahm des Tatverdächtigen vor Ort fest. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 16:30 Uhr kam es im Bereich der Kieler Innenstadt im Kreuzungsbereich des Stresemannplatzes / Andreas-Gayk-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr ein Pkw die Straße Sophienblatt in Richtung Berliner Platz und stieß im Kreuzungsbereich mit einem Pkw zusammen, der die Straße Ziegelteich in Richtung Kaistraße befuhr. In dem Verursacherfahrzeug befand sich eine 17-jährige Beifahrerin, die Verletzungen aufwies, die nicht mit dem Verkehrsunfall vereinbar sind. Die Frau musste vor Ort reanimiert werden und verstarb kurze Zeit später auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Fahrer des Fahrzeuges, in dem sich die Jugendliche befand, wurde vor Ort festgenommen. Er befindet sich derzeit im Krankhaus und ist noch nicht vernehmungsfähig. Er soll noch am heutigen Tag dem Jugendrichter vorgeführt werden. Die beiden Personen in dem anderen Unfallwagen sind leicht verletzt und wurden in umliegenden Krankenhäusern behandelt.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann gesagt werden, dass der 19 Jahre alte Tatverdächtige und das Opfer sich kannten. Zuvor kam es bereits im Stadtteil Gaarden in einer Wohnung zu Streitigkeiten. Derzeitige Ermittlungen weisen darauf hin, dass die junge Frau gegen ihren Willen mit dem Fahrzeug vom Ort weggebracht wurde und es dann im Kieler Innenstadtbereich zu dem Verkehrsunfall kam.

Die Kommissariate 1 und 6 der Kieler Bezirkskriminalinspektion haben gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen übernommen. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft befinden sich im Anfangsstadium, so dass zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei weitere Angaben gemacht werden. Wir berichten unaufgefordert über den Fortgang der Ermittlungen nach.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell