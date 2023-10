POL-KI: 231019.1 Kiel: Sonntag Entschärfung einer Fliegerbombe in der Schwentine, Höhe Schwentinemündung in Kiel-Dietrichsdorf

Kiel (ots) - Gestern Vormittag kam es in Elmschenhagen im Bereich der Bushaltestelle "Am Wellsee" zu einem versuchten Raubdelikt. Nach der Tat flüchteten die beiden Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei Kiel sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Gegen 11:15 Uhr stieg der 25-jährige Geschädigte aus dem Bus an der Haltestelle "Am Wellsee". Nachdem er die Straßenseite ...

mehr