LPI-G: Außenspiegel abgetreten und Fahrzeug zerkratzt

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Der Polizei wurde heute früh (18.03.2024) erneut ein Einbruch in ein Geldinstitut mitgeteilt. Konkret handelt es sich um eine Bank in der Rathenaustraße. Offenbar hatten sich unbekannte Täter sich in der Nacht vom 17.03.2024 zum 18.03.2024 gewaltsam Zugang in die Filiale verschafft und anschließend einen Raum mit Schließfächern durchsucht. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und hat die ...

mehr