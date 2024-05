Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: NACHTRAGSMELDUNG zum Verkehrsunfall auf der B 8, Gemarkung Hundsangen

Hundsangen (ots)

Am heutigen Samstag, 18.05.2024, gegen 09:45 Uhr, befuhr eine 40-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Montabaur die L 317, aus Steinefrenz kommend in Richtung Wallmerod und beabsichtigte, im Einmündungsbereich zur B 8, nach links, in Fahrtrichtung Wallmerod abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 76-jährige Frau, aus der Verbandsgemeinde Wallmerod, die B 8, aus Richtung Wallmerod kommend in Richtung Hundsangen. Im Einmündungsbereich missachtete die Verkehrsunfallverursacherin die Vorfahrt, der auf der B 8 befindlichen Verkehrsteilnehmerin und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug dieser Verkehrsunfallbeteiligten und blieb auf dem Dach liegen. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Wallmerod aus ihrem Fahrzeug befreit. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Verkehrsunfall schwer aber nach jetzigem Stand, nicht lebensbedrohlich verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

