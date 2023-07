POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

Lippstadt (ots) - In der Zeit zwischen dem 22. Juli, 16:00 Uhr und dem 24. Juli, 11 Uhr wurde erneut in die Kindertagesstätte auf der Goerdelerstraße eingebrochen. Am Samstag, 22. Juli, wurde bereits ein Einbruch festgestellt und bei der Polizei angezeigt. Die Täter verschafften sich wieder gewaltsam Zuritt über eine Tür im rückwärtigen Bereich. Aus den Büroräumen entwendeten sie einen Drucker, der später beschädigt im Garten aufgefunden wurde. Zeugen, die ...

mehr