Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Schlier

Exhibitionist

Ein Exhibitionist ist am Montagabend gegen 19.30 Uhr Zeuginnen am Rößlerweiher aufgefallen, wie er unbekleidet in einem Gebüsch saß und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hat. Noch vor dem Eintreffen der daraufhin alarmierten Polizei habe der Unbekannte sich angezogen und sei mit einem Pedelec davongefahren. Er sei etwa 165 bis 170 cm groß und habe schulterlanges, grau-schwarzes Haar, einen Schnurrbart und braune Augen. Er habe ein graues T-Shirt und eine kurze Hose getragen und ein auffällig weißes Pedelec gehabt. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet weitere Zeugen oder Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Waldburg

Frau in psychischem Ausnahmezustand

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich eine 41-Jährige, die am Montagmorgen zunächst auffiel, als sie Gegenstände von ihrem Balkon vor das Haus warf. Nachdem die Frau den alarmierten Beamten zunächst nicht öffnete, aber ihr Tun einstellte, rückten diese wieder ab. Kurz vor 12 Uhr warf die Frau weiteren Hausrat auf die Straße, unter anderem Blumentöpfe, Holzinventar und ein Bügeleisen. Daraufhin verschaffte sich die Streifenwagenbesatzung mit Hilfe der Feuerwehr Zutritt zu der Wohnung, die im Inneren völlig verwüstet war, und nahm die Frau zu ihrem eigenen Schutz in Obhut. Sie wurde in eine Fachklinik gebracht.

Wangen i. A.

Einbruchsversuch

Ein unbekannter Täter hat im Laufe des vergangenen Wochenendes offenbar versucht, in ein Autohaus in der Paul-Kolb-Straße einzubrechen. Die Eingangstüre hielt der mechanischen Einwirkung durch ein Werkzeug stand, wurde jedoch beschädigt. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen des Einbruchsversuchs und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, denen im Umfeld des Tatorts zuvor Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 07522/9840 zu melden.

Leutkirch

Fahrzeug entwendet

Ein unbekannter Täter hat aus bislang nicht geklärtem Grund am späten Montagabend in Herlazhofen ein Fahrzeug entwendet. Der angeblich maskierte Unbekannte war einem Zeugen aufgefallen, wie er an dem Pkw hantierte, und hatte sich daraufhin zunächst entfernt. Später sei der Mann zurückgekehrt und mit dem unverschlossenen Pkw in Richtung Bettelhofen davongefahren. Nach kurzer Fahrtstrecke kam das Fahrzeug beim Abbiegen von der K 7906 in Richtung Burrishof nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb in einer aufgeweichten Wiese stecken. Der Unbekannte konnte unerkannt entkommen. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen versuchten Pkw-Diebstahls.

Leutkirch

Mit Pedelec gegen Reh geprallt und gestürzt

Nicht unerhebliche Kopfverletzungen hat sich ein 44-jähriger Pedelec-Lenker am späten Montagabend bei einem Unfall mit einem Reh zugezogen. Der Mann war gegen 23.15 Uhr auf der K 7913 von Ottmannshofen in Richtung Altmannsspeier unterwegs, als kurz vor einem Wald plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte und mit dem Radler kollidierte. Dadurch stürzte der 44-Jährige, er musste zur Behandlung seiner dabei erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Leutkirch

Von Gerüst gestürzt und schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 52-jähriger Arbeiter beim Sturz von einem Gerüst am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr in Gebrazhofen zugezogen. Der Mann fiel aus bislang nicht geklärten Gründen etwa vier Meter tief auf den Boden. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden vom Polizeirevier Leutkirch geführt und sind noch nicht abgeschlossen.

Leutkirch

Drei Leichtverletzte und Sachschaden nach Verkehrsunfall

Drei Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden von rund 50.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagmorgen kurz vor 7.30 Uhr an der Kreuzung der K 7910 mit der K 8030 zwischen Tautenhofen und Heggelbach. Der 22-jährige Fahrer eines Isuzu, der die K 8030 in Richtung Heggelbach befuhr, wollte die K 7910 queren und missachtete dabei die Vorfahrt eines auf der K 7910 in Richtung Lanzenhofen fahrenden Skoda. Durch die folgende Kollision wurden sowohl der mutmaßliche Unfallverursacher als auch der 32-jährige Fahrer des Skoda sowie dessen 43-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bad Wurzach

Unerlaubt Küchenabfälle im Wald entsorgt

Mutmaßlich im Verlauf des vergangenen Wochenendes hat ein Unbekannter im Stadtwald eine große Menge Küchenabfälle entsorgt. Von Bad Wurzach in Richtung Wengenreute wurden die Abfälle, überwiegend Gemüsereste, kurz nach dem Waldkindergarten linksseitig am Waldweg abgeladen. Der Bauhof musste die Entsorgung der Hinterlassenschaften übernehmen. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt nun wegen unerlaubter Müllentsorgung und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

Isny

Nach Brandstiftung sucht die Kriminalpolizei Zeugen

Nach der Brandstiftung in der Kirche St. Martinus am vergangenen Freitag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5796784) sucht die Kriminalpolizei weiterhin Zeugen. Im groben Tatzeitraum konnten zwei unbekannte Männer, etwa 20-30 Jahre alt, im Bereich der Kirche beobachtet werden, die sich dort in verdächtiger Weise aufgehalten haben. Daher hat die Kripo die nachfolgenden Fragen:

# Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Kirche beobachtet, vielleicht auch in den Tagen vor oder nach der Tat?

# Die zwei Verdächtigen sollen vom Rundweg Kirchstraße von der Anhöhe gekommen sein. Wurden sie von weiteren Zeugen gesehen?

# Eine Radgruppe von etwa zehn Personen mit Rucksack soll gegen 19 Uhr den Friedhofsbereich ebenfalls von der Anhöhe kommend passiert haben. Diese müsste die Verdächtigen auch bemerkt haben und wird gebeten, sich zu melden.

# Eine im Eingangsbereich der Kirche stehende Holzsitzbank ohne Lehne, auf der einer der beiden Verdächtigen sitzend beobachtet wurde, fehlt seither. Wer kann Angaben machen, wo die Bank abgeblieben ist?

Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter Tel. 0751/803-0 an das ermittelnde Kriminalkommissariat Ravensburg erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell