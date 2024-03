Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Raub einer Geldbörse

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 22.03.2024 gegen 15:05 Uhr wurde eine 72-jährige Frau aus Pirmasens auf dem Lidl-Parkplatz in der Arnulfstraße in Pirmasens von einer männlichen Person angesprochen, ob sie 20 Cent habe. Als sie ihren Geldbeutel öffnete, entriss der Täter ihr den Geldbeutel und flüchtete zu Fuß in Richtung Streckbrücke. Die Geschädigte gab an, dass es sich bei dem Täter um einen jungen Mann mit dünner, heller Hose handelt. Weiteres ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei Pirmasens bittet unter 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise. |pips

