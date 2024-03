Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung

Pirmasens (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 21.03.2024 17:00 Uhr bis Freitag, den 22.03.2024 10:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen silbernen Peugeot Boxer. Es handelt sich um ein Firmenfahrzeug eines Sanitätshauses in der Hauptstraße in Pirmasens. Dieses war im Innenhof des Geschäftes abgestellt. Der unbekannte Täter warf vermutlich einen größeren Betonbrocken über das geschlossene Zufahrtstor. Dadurch entstand eine Delle in der Motorhaube des Peugeot. Die Polizei Pirmasens bittet unter 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell