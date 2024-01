Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Taschendiebe schlagen zu - Polizei gibt Hinweise ++ Wrestedt - Körperliche Auseinandersetzung - Zwei Personen in Gewahrsam ++ Rullstorf - Geschwindigkeitsmessung - 9 Verstöße ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Reppenstedt - Diebstahl aus unverschlossenem Transporter

In der Nacht zum 02.01.2024 betrat ein derzeit unbekannter Täter das Grundstück eines Einfamilienhauses im Eichenbrücker Weg. Dort öffnet er die Türen eines unverschlossenen Transporters und entwendete ein Tablet im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen. Die Polizei hat auf ähnliche Delikten bereits hingewiesen (s. Pressemitteilung v. 29.12.2023).

Rullstorf - Geschwindigkeitsmessung - 9 Verstöße

Im Zeitraum von 14:45 Uhr bis 16:45 Uhr hat die Polizei am 02.01.2024 auf der Kreisstraße 2 in Rullstorf eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 9 Verstöße festgestellt. Bei erlaubten 70 km/h (außerhalb geschlossener Ortschaften) lag der Höchstwert bei gemessenen 107 km/h. Die Polizei hat entsprechende Verfahren eingeleitet.

Lüneburg - Unfall zwischen PKW und Fahrrad - Verursacher entfernt sich

Am 02.01.2024 gegen 20:00 Uhr touchierte ein PKW nach einem Überholvorgang das Vorderrad eines Pedelec im Meisterweg. Der 39-jährige Pedelecfahrer verlor das Gleichgewicht und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Taschendiebe schlagen zu - Polizei gibt Hinweise

Am 02.01.2024 gegen 18:00 Uhr entwendete eine weibliche Person mit Kinderwagen das Portemonnaie einer 59-Jährigen in einem Textilwarengeschäft in der Straße "Am Sande". Dabei stieß die derzeit unbekannte Täterin sie an, entschuldige sich und verließ anschließend das Geschäft. Erst später merkte die Geschädigte, dass ihr Portemonnaie entwendet wurde. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwas mehr als 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen. In diesem Zusammenhang gibt die Polizei Tipps:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen. - Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer. - Tragen Sie Taschen besonders im dichten Gedränge immer geschlossen und dicht am Körper und stellen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab. - Verteilen Sie Wertsachen auf verschiedene Innentaschen Ihrer Kleidung und bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarten auf. - Wenn Sie diese Tipps beherzigen, können Sie sich effektiv schützen und verringern die Erfolgschancen der Taschendiebe

Lüchow-Dannenberg

Zernien - Tür eingetreten - Verdacht der Trunkenheit - Widerstand gegen Polizeibeamte

In der Nacht auf den 03.01.2024 gerieten eine 39-Jährige und ein 34-Jähriger in einen Streit. In Zuge dessen trat der 39-Jährige die Verglasung einer Tür ein. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme ergab sich der Verdacht, dass die beiden alkoholisierten Streitenden mit einem PKW gefahren sein. Bei den weiterführenden Maßnahmen leistete der 34-Jährige Widerstand. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Bad Bevensen - Auffahrunfall - Leichtverletzt

Am 02.01.2024 gegen 07:40 befuhr ein 76-jähriger VW-Fahrer die Landesstraße 252, Demminer Allee. Dabei reagierte er zu spät auf einen bei Rotlicht vor ihm an einer Kreuzung wartenden Skoda. Es kam zu einem Unfall, bei welchem die 59-jährige Skoda-Fahrerin leicht verletzt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.

Wrestedt - Körperliche Auseinandersetzung - Zwei Personen in Gewahrsam

Am 01.01.2024 gegen 03:35 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 25-Jährigen und einem 35-Jährigen. Dabei schlugen die 25-Jährigen mehrfach auf den 35-Jährigen ein, welcher dadurch verletzt wurde. Bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme verhielten sich die beiden Täter weiterhin aggressiv und bedrohten die Polizeibeamten. Beide wurden daraufhin in polizeiliches Gewahrsam genommen. Dabei leisteten sie erheblichen Widerstand. Die Polizei hat entsprechende Verfahren eingeleitet.

