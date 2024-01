Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow- D./ Uelzen vom 29.12.2023 - 01.01.2024 ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Lüneburg

Jahreswechsel 2023/2024:

Auf einen insgesamt recht geruhsamen Jahreswechsel blickt die Polizei Lüneburg zurück. Einige Sachbeschädigungen und auch körperliche Auseinandersetzungen blieben jedoch nicht aus. Auch zu folgenschweren Verkehrsunfällen kam es. Übergriffe zum Nachteil von Einsatzkräften verzeichneten glücklicherweise weder die Polizei noch die Einsatzkräfte der Feuerwehr oder des Rettungsdienstes. Lediglich im Landkreis Uelzen musste die Polizei in einem Fall konsequent durchgreifen.

Verkehrsunfälle

Lüneburg - Alkohol im Spiel

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein 25-jähriger Lüneburger, welcher am frühen Neujahrsmorgen mit seinem Pkw VW unterwegs gewesen ist. Dass Alkohol und Straßenverkehr nicht im Ansatz kompatibel sind, musste er dann schmerzlich erfahren, als er die Neuetorstraße in Richtung stadteinwärts befuhr. Hier verlor er nämlich die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und geriet gegen eine Mauer. Dabei verletzte er sich leicht. Zudem entstand erheblicher Sachschaden. Die eintreffende Polizei stellte dann die erhebliche Alkoholisierung fest und ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Zudem wurde der Führerschein des Unfallfahrers sichergestellt.

Reppenstedt - Fußgänger angefahren

Ebenfalls leicht verletzt wurde ein 22-jähriger Fußgänger, welcher Neujahr um 03:45 Uhr in Reppenstedt auf der Fahrbahn der Ortsdurchgangsstraße stand. Der Führer eines VW Touran erkannte den in der Kurve befindlichen jungen Mann zu spät, sodass er mit diesem kollidierte.

Sachbeschädigung

Lüneburg Stadt und Landkreis

Zu diversen Sachbeschädigungen kam es sowohl in der Stadt Lüneburg als auch an mehreren Orten im Landkreis Lüneburg. Im Lüneburger Wacholderweg brannten in der Silvesternacht mehrere Container aus. Die Flammen griffen auch auf einen danebenstehenden Pkw VW Fox über. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Auch auf dem Parkdeck in der Alfred-Delp-Straße geriet um kurz nach Mitternacht ein Pkw Nissan in Brand. Aufmerksame Anwohner konnten einen Vollbrand hier durch sofortige Löschmaßnahmen verhindern. Ermittlungen zur Brandursache nimmt das zuständige Fachkommissariat auf.

In Bardowick wurde ein Zigarettenautomat mittels Silvesterknallern beschädigt. In Artlenburg wurde mindestens ein Stromkasten sowie mehrere Pkw beschädigt. Auch in Vögelsen im Margeritenweg kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Gartenzaun.

Hinweise hierzu können gerne an die jeweilig zuständige Polizeidienststelle gegeben werden.

Einbruch

Dahlenburg - Einbruch in Supermarkt

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen noch unbekannte Personen in einen Supermarkt in der Dannenberger Landstraße in Dahlenburg ein. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist bislang noch unklar. Hinweise bitte an die Polizei Bleckede unter 05852-951170

Landkreis Uelzen

Betrunkener E-Scooter-Fahrer

In Uelzen wird am Samstagmorgen der Fahrer eines E-Scooters durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Diese stellen bei dem 24-jährigen einen Wert von 2,52 Promille fest. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Alkoholfahrt endet am Baum

Am Samstagabend ist in Bad Bodenteich, Auf der Großen Heide, ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gestoßen. Die beiden Insassen sind dabei zum Glück nicht verletzt worden. Der 26-jährige Fahrzeugführer stand zum Unfallzeitpunkt deutlich unter Alkoholeinfluss (3,35 Promille) und besitzt keinen Führerschein.

Körperverletzung durch Böller

Zum Jahreswechsel ist in der Gudesstraße in Uelzen ein 28-Jähriger von einem explodierenden Böller am Bein getroffen und leicht verletzt worden. Der Verletzte musste von einem Rettungswagen versorgt werden.

Körperverletzungen

Bei einer Silvesterfeier in einer Gaststätte in Wieren kommt es in der Silvesternacht zu Körperverletzungen, bei denen mehrere Personen beteiligt sind. Ein Täter leistet gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten erheblich Widerstand. Der 25-jährige Täter und ein weiterer 25-Jähriger werden in Gewahrsam genommen. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

30.12.2023, 01:00 Uhr, Tramm

Bei einer Verkehrskontrolle fiel den Polizisten ein 41-jähriger Fahrzeugführer auf, welcher zuvor Kokain und Opiate konsumiert hatte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

30.12.2023, Mittagszeit Uhr Dannenberg

Bei Verkehrskontrollen sind zwei Fahrzeugführer (24 Jahre und 25 Jahre) festgestellt worden, welche unter dem Einfluss von Cannabis standen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

30.12.2023, 15:45 Uhr - 31.12.2023, 10:50 Uhr, Lüchow / Küsten Der 22-jährige Täter entwendete ein unverschlossenes Bringdienstfahrzeug, bei welchem der Schlüssel noch steckte. Die Polizei entdeckte das Fahrzeug am Folgetag in Küsten. Bei der darauffolgenden Kontrolle des Fahrzeugführers wurde zudem festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, um es dem Eigentümer auszuhändigen. Den Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Strafverfahren.

30.12.2023, 17:50 Uhr, Lüchow

Ein unbekannter Täter entzündete mit einem Feuerwerkskörper einen Altkleidercontainer. Der Brand konnte durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden. Diverse Kleiderspenden wurden jedoch durch das Feuer beschädigt.

31.12.2023, 21:50 Uhr, Küsten

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Teil eines Holzschuppens in Brand. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein nahgelegenes Wohnhaus verhindert werden. Der entstandene Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf ca. 15.000 Euro.

