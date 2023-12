Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Zusammenstoß von zwei PKW - Zwei Personen leicht verletzt ++ Zusammenstoß zwischen E-Scooter und PKW - leichtverletzt ++ versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft - hoher Sachschaden ++

Lüneburg (ots)

Presse - 28.12.2023

Lüneburg

Lüneburg - Dieb klaut gleich zweimal - Mitarbeiter aufmerksam

Am 27.12.2023 gegen 12:15 Uhr fiel dem Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes in der Sülfmeisterstraße auf, dass ein 25-Jähriger sich zwei Getränkedosen im Wert von wenigen Euro in seine Jackentasche steckte und versuchte das Geschäft zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Er konnte die Person aufhalten und die Polizei alarmieren. Der 25-Jährige ist in der Vergangenheit bereits häufig wegen Eigentumsdelikten auffällig gewesen. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte eine aus einem anderen Geschäft entwendete Bauchtasche im Wert von weniger als 100 Euro aufgefunden werden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Verstoß gegen Hausverbot und Platzverweis - Ingewahrsamnahme

Am 27.12.2023 gegen 14:00 Uhr betrat ein 33-Jährige eine Lokalität, obwohl er für diese ein Hausverbot besitzt. Der Aufforderung der Mitarbeiter und der Polizei, sich aus dem Lokal zu entfernen, kam er nicht nach. Nachdem er aus der Lokalität verbracht wurde und einen Platzverweis erhielt näherte er sich umgehend wieder dem Lokal, sodass die Polizei ihn in Gewahrsam nahm. Dabei sperrte er sich gegen die Maßnahme. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Adendorf - versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft - hoher Sachschaden

Bereits am späten Abend des 24.12.2023 versuchte ein derzeit unbekannter Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Artlenburger Landstraße zu gelangen. Dabei entfernte er Dachschichten und gelang in die Zwischendecke, wo er ein Elektronikkabel zerschnitt. Ein Eindringen in den Markt fand nicht statt. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Zusammenstoß zwischen E-Scooter und PKW - leichtverletzt

Am 27.12.2023 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer den Landwehrweg und beabsichtigte in die Hamburger Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen von links auf dem Geh- und Radweg fahrenden 16-jährigen E-Scooter Fahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem der E-Scooter Fahrer leichte Verletzungen erlitt. Der Sachschaden beträgt ca. 100 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Mehrere PKW über Weihnachtstage beschädigt - Polizei sucht Zeugen

In der Straße "Neue Straße" wurden im Zeitraum vom 24.12.2023 bis zum 26.12.2023 drei PKW beschädigt. Dabei wurde jeweils mit einem unbekannten Gegenstand der Lack zerkratzt, sodass ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Göhrde - Zusammenstoß von zwei PKW - Zwei Personen leicht verletzt

Am 27.12.2023 gegen 14:45 Uhr befuhr ein 71-Jähriger mit seinem Skoda RAPID die Landesstraße 253. Von dort beabsichtigt er in der Ortschaft Göhrde auf die B216 in Fahrtrichtung Lüneburg einzubiegen. Dabei übersah er einen die B216 in Fahrtrichtung Dannenberg entlangfahrenden Skoda FABIA. Es kam zum Unfall bei dem die beiden Insassen des Skoda FABIA, eine 69-Jährige und ein 78-Jähriger, leicht verletzt wurden. Der Sachschaden beträgt ca. 8.000 Euro.

Uelzen

Uelzen - hineingeschlichen - Diebstahl aus Wohnhaus - Geld abgebucht

Am 27.12.2023 gegen 10:00 Uhr betrat ein derzeit unbekannter Täter ein Wohnhaus in der Oldenstädter Straße durch eine geöffnete Tür. Dort entwendete er Schmuck, Bargeld und Bankkarten mit einem Wert im mittleren zweistelligen Bereich. Anschließend verließ er das Wohnhaus und tätigte eine Abbuchung mittels entwendeter Bankkarte in Höhe von gut 100 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Geldbörse verschwindet beim Einkauf

Die Geldbörse einer 22-Jährigen griff sich vermutlich ein Unbekannter in den Abendstunden des 27.12.23 in einem Drogeriemarkt in der Veerßer Straße. Dabei verschwand die Börse inkl. EC-Karten und Führerschein zwischen 19:00 und 19:30 Uhr aus der Jackentasche der jungen Frau. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - im Baumarkt randaliert - Platzverweis nicht nachgekommen - in Gewahrsam genommen

Mit einem randalierenden 38-Jährigen hatte es die Polizei in den Morgenstunden des 28.12.23 in den Räumlichkeiten eines Baumarktes in der Bahnhofstraße zu tun. Der Mann hatte gegen 09:50 Uhr mit einem Holzscheit in Hand verschiedene Gegenstände im Markt beschädigt. Neben einem Hausverbot wurde dem Mann ein Platzverweis ausgesprochen, dem er nicht nachkam, so dass die Beamten den Mann zur Durchsetzung und Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nahmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell