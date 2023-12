Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ bei Straßenglätte verunfallt - leicht verletzt ++ Verkehrsbehinderungen durch demonstrative Aktionen von Landwirten ++ Fensterscheibe von Baumarkt eingeschlagen - Kasse geöffnet ++

Lüneburg (ots)

Presse - 27.12.2023

Lüneburg

Vastorf/Dahlenburg - bei Straßenglätte verunfallt - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 25 Jahre alter Fahrer eines Pkw Suzuki in den Morgenstunden des 27.12.23 bei einem Verkehrsunfall An der Bahn in Vastorf. Der Fahrer des Suzuki war gegen 06:30 Uhr nach Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Vastorf aufgrund Straßenglätte verunfallt und rutschte dabei in einen Graben. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Aufgrund der Verletzungen wurde der Mann vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Die Kontrolle über ihren Pkw Opel Corsa verlor auch eine 57 Jahre alte Fahrerin in den Morgenstunden des 27.12.23 auf der Bundesstraße 216 bei Dahlenburg. Der Opel Corsa der Frau aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg war auf der Umgehung aufgrund Glätte nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, so dass dieser einen Leitpfosten touchierte und sich zweimal überschlug. Auch die 57-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro.

Lüneburg - Verkehrsbehinderungen durch demonstrative Aktionen von Landwirten - Polizei ist präsent und sichert ab

Zu verschiedenen demonstrativen Aktionen von mehr als 80 Traktor- und Lkw-Fahrern kam es in den Morgenstunden des 27.12.23 im Bereich der Lüneburger Ostumgehung - Bundesstraße 4/ 209 - sowie dem Lüneburger Stadtgebiet. Es kam zu entsprechenden Behinderungen des Verkehrs.

Die Polizei war präsent, sicherte die Fahrzeug-Konvois verkehrstechnisch ab und leitete die Fahrzeuge an der Anschlussstelle LG-Nord von der Ostumgehung/Bundesstraße ab. Parallel nahmen die Einsatzkräfte Kontakt mit den Traktor- und Brummi-Fahrern auf, sprachen diese "versammlungsrechtlich" an und machten deutlich, dass ein Auffahren auf die BAB 39 nicht möglich ist bzw. nicht geduldet wird. Parallel wurde der Hinweis auf die Einleitung von möglichen Strafverfahren bei Verstößen gegeben. Alternativ nahm eine Vielzahl der Traktoren eine Fahrtroute begleitetet durch die Polizei durch das LGer Stadtgebiet. Im Lauf der Mittagsstunden lösten sich die einzelnen Konvois auf.

Parallel appelliert die Polizei an Landwirte und Verkehrsteilnehmer zu einem umsichtigen Verhalten!

An dieser Stelle weist die Polizei auf folgende Punkte hin:

Auf Bundesautobahnen, insbesondere auf Hochgeschwindigkeitsstrecken wie sie im Bereich der BAB 7, 1 und 39 vorliegen, kann ein spontanes Auffahren auf eine Autobahn mit landwirtschaftlichen Zugmaschinen zu erheblichen Gefahrensituationen führen, die schwerste Verkehrsunfälle zur Folge haben können. Eine professionelle Absicherung durch die Polizei ist hier unabdingbar. Durch die Schaffung entsprechender Gefahrensituationen können Straftatbestände wie ein "Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr" oder eine "Nötigung" erfüllt sein, was strafrechtliche Konsequenzen zur Folge hat. Bei Zusammenkünften von beispielsweise mehreren Traktoren aus unterschiedlichen Regionen wird ein gewisser Planungsaufwand angenommen, der zur Folge hat, dass es sich hier um keine Spontanversammlungen handelt und diese im Voraus bei der zuständigen Versammlungsbehörde angezeigt werden müssen. Bei Nichtbeachtung ist mit der Einleitung von Bußgeldverfahren zu rechnen. Ferner ist die Nutzung der Autobahn im Rahmen einer Versammlung nach Rechtsprechung des OVG Lüneburg nur in eng begrenzten Ausnahmefällen möglich.

Bei allem Verständnis für die durch die geplanten Sparmaßnahmen der Bundesregierung entstandene Situation der Landwirte wird an die Vernunft aller Beteiligten appelliert. Bitte bewegen Sie sich bei Ihren Meinungskundgebungen im rechtlich zulässigen Rahmen und vermeiden Sie Gefahrensituationen für Unbeteiligte!

Lüneburg - gestohlener Roller aufgefunden - anschließend erneut entwendet

Eine Zeugin meldete am 26.12.2023 gegen 14:00 Uhr der Polizei, dass unbekannte Personen einen Roller gefahren haben und diesen anschließend beschädigt zurückließen. Eine Überprüfung des Fahrzeugs im Wert von wenigen hundert Euro ergab, dass dieses als gestohlen gemeldet war. Der Roller wurde dem Eigentümer übergeben. Zwischen 17:30 Uhr und 20:15 Uhr am selbigen Tage wurde der genannte Roller erneut aus der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus - Diebesgut wird ermittelt

Im Zeitraum vom 23.12.2023 bis zum 26.12.2023 wurde das Fenster eines Einfamilienhauses in der Gerberstraße aufgehebelt. Der derzeit unbekannte Täter durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Ermittlungen zum Diebesgut laufen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Alkoholisiert Unfälle gebaut - Unerlaubt entfernt

Ein 20-jähriger PKW-Hyundai Fahrer verursachte am 26.12.2023 gegen 03:30 Uhr zwei Verkehrsunfälle. Dabei kollidierte er mit einem in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Mercedes und beschädigte später ein Verkehrszeichen. Nach beiden Unfällen setzte er seine Fahrt fort. Nach Hinweisen von Zeugen, konnte die Polizei den Verursacher noch während der Fahrt anhalten und kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8500 Euro. Keine Personen wurden verletzt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Auseinandersetzung zwischen Ehepaar - "Wer schlägt der geht" - Wegweisung

Am 26.12.2023 kam es in Lüchow zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Eheleuten. Dabei packte ein 45-Jähriger im Rahmen eines Streites seine Frau am Handgelenk, wodurch diese Schmerzen verspürte und sich wehrte. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der 45-Jährige weiterhin aggressiv. Er bekam eine Wegweisung und musste den gemeinsamen Wohnort verlassen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Dannenberg - Verkaufsautomat eingeschlagen - Ware entwendet

Im Zeitraum vom 24.12.2023 bis zum 25.12.2023 wurde die Scheibe eines Verkaufsautomaten in der Straße "St. Georg" eingeschlagen. Der derzeit unbekannte Täter entwendete anschließend sämtliche Nahrungsmittel im Wert von weniger als 100 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Dannenberg - Glaselement von Buswartehäuschen zerstört

Im Zeitraum vom 23.12.2023 bis zum 26.12.2023 wurde das Glaselement eines Buswartehäuschens beim Schulviertel im Lindenweg durch einen derzeit unbekannten Täter zerstört. Es entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Mofa-Fahrerin stürzt bei Glätte - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 16 Jahre alte Mofa-Fahrerin in den Morgenstunden des 27.12.23 auf der Bundesstraße 71. Aufgrund von Straßenglätte war die Jugendliche gegen 06:30 Uhr gestürzt, so dass sie vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden musste. Es entstand ein Schaden von gut 300 Euro.

Uelzen - Fensterscheibe von Baumarkt eingeschlagen - Kasse geöffnet

In der Nacht zum 27.12.2023 zerschlug ein derzeit unbekannter Täter die Fensterscheibe eines Baumarktes in der Oldenstädter Straße. Er betrat die Räumlichkeiten, brach die Kasse auf und entwendete Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell