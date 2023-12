Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bleckede - Alleinbeteiligter Unfall - Fahrerflucht (mit Bild) ++ Lüchow - Streitigkeiten enden mit Verletzten ++ Uelzen - Randalierer in Gewahrsam genommen - mögliches Diebesgut aufgefunden ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - "Grundstücksschleicher"- Mann schleicht sich auf Grundstücke und nutzt Gelegenheiten zum Diebstahl - "Verschließen Sie Ihre Fahrzeuge und Schuppen! - verdächtige Person!? -> Polizei rufen!"

Mehr als ein Dutzend "kleinere Diebstähle" aus unverschlossenen Pkw und Schuppen registrierte die Polizei seit November auf Grundstücken in den Ortsteilen Rettmer und Oedeme. Dabei begab sich ein Unbekannter auf die Grundstücke und nutzte günstige Gelegenheiten, in dem er sich aus nicht verschlossenen Fahrzeugen oder Carports/Garagen/Schuppen transportable Gegenstände griff und damit verschwand. Nach derzeitigen Ermittlungen ist der Unbekannte oftmals mit einem Fahrrad und Rucksack in dem Bereich unterwegs.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen und Maßnahmen intensiviert. Parallel mahnen die Ermittler: "Verschließen Sie Ihre Pkw und Schuppen auch auf Ihren Grundstücken. ... und melden Sie verdächtige Personen auch im Umfeld Ihrer Grundstücke der Polizei." Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen. In akuten Fällen wählen Sie die 110.

Lüneburg - Hochwertiges Fahrrad entwendet

Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr wurde am 28.12.2023 ein mit zwei Schlössern gesichertes Herrensportrad in der Heiligengeiststraße durch einen derzeit unbekannten Täter entwendet. Das Fahrrad der Marke "KTM" besitzt einen schwarzen Rahmen und hat einen Wert von wenigen tausend Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Parfumdieb "erwischt" - Zwei Taten am selben Tag

Im Verlaufe des 28.12.2023 entnahm ein 24-Jähriger zwei Parfums aus der Auslage einer Drogerie in der Grapengießerstraße. Anschließend verlässt er das Geschäft, ohne die Ware im Wert von etwas mehr als 100 Euro zu bezahlen. Der Dieb konnte wenig später im Nahbereich gestellt werden. Der selbige Täter begab sich wenige Stunden später zu einer Parfümerie in der Straße "Große Bäckerstraße" und entwendete dort Ware mit einem Wert im mittleren zweistelligen Bereich. Der 24-Jährige ist in der jüngeren Vergangenheit bereits durch ähnliche Sachverhalte in polizeiliche Erscheinung getreten. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - S-Pedelec trotz Sicherung entwendet

Am 28.12.2023 entwendete ein derzeit unbekannter Täter zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr ein mit zwei Schlössern gesichertes S-Pedelec im Wert von wenigen tausend Euro in der Willy-Brandt-Straße. Das mit einem Versicherungskennzeichen ausgestattete S-Pedelec hat eine rot-schwarze Farbe. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

Im Zeitraum zwischen dem 23.12.2023 und dem 28.12.2023 wurde die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Töpferstraße aufgehebelt und das Glaselement zerschlagen. Der derzeit unbekannte Täter entwendete anschließend Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Embsen - Verkehrsunfall auf Parkplatz - Verursacher flüchtet

Am 27.12.2023 stieß ein derzeit unbekannter Fahrer mit der Fahrzeugfront eines PKW gegen das Heck eines geparkten VW-Touran auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Anschließend entfernte sich der Verursacher. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Alleinbeteiligter Unfall - Fahrerflucht

Am Abend des 22.12.2023 ist es in der Straße "Am Bleckwerk", dort an der Zufahrt zur Feuerwehr Bleckede, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Firmen-Transporter ist in der Nähe der benachbarten Baufirma in einen Entwässerungsgraben gerutscht. Der Fahrer ist vom Unfallort geflüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852/951170, entgegen. +++ Bild unter www.presseportal.de (im Anhang) +++

Reppenstedt - Zugang durch unverschlossene Tür - Dieb entwendet Bargeld

In der Nacht zum 29.12.2023 betrat ein derzeit unbekannter Täter ein Einfamilienhaus "Bei den Riethen" durch eine unverschlossene Tür. Dort entwendete er Bargeld, diverse Dokumente und Zahlungskarten. Es wurden mehrere Transaktionen mit den entwendeten Zahlungskarten durchgeführt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Streitigkeiten enden mit Verletzten

Am Abend des 28.12.2023 gerieten drei männliche Personen im Alter von 33, 38 und 50 Jahren in einer Wohnung der Straße "Lange Straße" in einen Streit. Dabei wurden die alkoholisierten Personen handgreiflich. Nach der ersten polizeilichen Sachverhaltsaufnahme und der Aussprache eines Platzverweises gegen einen der Personen, trafen sie an der selbigen Örtlichkeit erneut aufeinander. Dabei kam es zu einer erneuten Auseinandersetzung, bei welcher zwei der Personen so verletzt wurden, dass sie in ein Krankenhaus verbracht wurden. Schwere Verletzungen sind nicht entstanden. Die Polizei hat entsprechende Verfahren eingeleitet.

Jameln - PKW gegen Baum - Zwei Personen leichtverletzt

Am 28.12.2023 gegen 14:30 Uhr kam eine 37-jährige VW-Tiguan Fahrerin auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Volkfien in Fahrtrichtung Neu Tramm mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern. Anschließend kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin und ihr 37-Jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt ca. 15000 Euro.

Dannenberg - Mülltonnen in Brand

Am 29.12.2023 gegen 07:30 Uhr fingen ein dutzend Mülltonnen vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Bellmannsfeld" Feuer. Die Feuerwehr konnte eine Brandausweitung verhindern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Dannenberg - Weiteres Glaselement von Buswartehäuschen zerstört

Am 28.12.2023 zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr zerstörte ein derzeit unbekannter Täter ein Glaselement des Buswartehäuschens im Schulviertel. Im Zeitraum vom 23.12.2023 bis zum 26.12.2023 wurde bereits eines der Glaselemente zerstört (s. Pressemitteilung 27.12.2023). Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Randalierer in Gewahrsam genommen - mögliches Diebesgut aufgefunden

Am 28.12.2023 gegen 09:50 Uhr randalierte ein 38-Jähriger mit einem Holzscheit in einem Baumarkt in der Bahnhofstraße. Dabei beschädigte er eine Angelschnur und kann auch durch die Eintreffende Polizei nicht beruhigt werden. Einem Platzverweis kam er nicht nach und wurde daher in polizeiliches Gewahrsam genommen. Bei einer Durchsuchung wurden bei ihm zwei verpackte Angelhaken aufgefunden, welche er möglicherweise entwendet hatte. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell