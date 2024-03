Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Fahrraddiebstahl

Zweibrücken (ots)

Eine bislang unbekannte Person entwendete in der Zeit vom 21.03.2024 22:30 Uhr bis 22.03.2024 13:30 Uhr ein grünes E-Bike der Marke Focus Aventura am Oberen Hornbachstaden. Das Fahrrad befand sich hinter einem Mehrfamilienhaus und wurde mit einem Kettenschloss an ein Kellergeländer gekettet. Der Täter zerstörte das Schloss und entwendete das Fahrrad. Das E-Bike hat einen Wert von ca. 1.800 Euro. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell