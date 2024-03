Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen

Herrenberg

Steinenbronn: Unbekannte zünden Mülltonnen an Schulen an

Ludwigsburg (ots)

Gleich dreimal wurden über das vergangene Wochenende Mülltonnen auf Schulgeländen im Kreis Böblingen angezündet.

Zwischen Freitag und Montag (08.-11.03.2024) setzten Unbekannte zwei große Papier- und Restmülltonnen auf einem Schulhof in der Berkenstraße in Holzgerlingen in Brand. Beide Mülltonnen brannten komplett ab, der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Am Samstagabend (09.03.2024) entdeckte ein Spaziergänger gegen 22:30 Uhr einen brennenden Mülleimer auf dem Gelände einer Schule in der Rheinstraße in Herrenberg-Oberjesingen. Hier brannte der Inhalt teilweise ab, der Mülleimer selbst ist aus Metall und wurde nicht beschädigt. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand.

Am Sonntag (10.03.2024) nahm ein Zeuge gegen 03:20 Uhr Flammen auf dem Schulhof einer Schule in der Stuttgarter Straße in Steinenbronn wahr. Dort hatten Unbekannte den Inhalt einer Wertstofftonne angezündet, die von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Ob durch den Brand Sachschaden entstand, ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Bränden verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Polizeirevieren Böblingen (für Holzgerlingen und Steinenbronn) oder Herrenberg (für Oberjesingen) in Verbindung zu setzen (Tel. 07073 13-2500 bzw. 07032 2708-0).

