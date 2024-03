Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B10

Korntal-Münchingen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit zwei Leichtverletzten und 18.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagmorgen (11.03.2024) gegen 06:00 Uhr auf der Bundesstraße 10 auf Höhe von Korntal-München ereignet hat. Dort befuhr ein bislang unbekannter Lkw-Lenker die rechte Fahrbahn von Stuttgart kommend in Richtung Vaihingen an der Enz. Zunächst wechselte er an der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen auf den Ausfädelungsstreifen, um auf die Bundesautobahn 81 in Richtung Heilbronn zu gelangen. Weil der Lkw-Lenker mutmaßlich doch nicht in diese Richtung fahren wollte, wechselte er kurz vor der Ausfahrt über die Sperrfläche wieder zurück auf die B10. Ein zu dieser Zeit auf der Fahrbahn links von ihm befindlicher 49-jähriger Smart-Lenker war durch das Fahrmanöver gezwungen, eine Vollbremsung einzulegen, um eine Kollision zu verhindern. Der dahinterfahrende 32-jährige Lenker eines VW leitete ebenfalls eine Vollbremsung ein. Ein nachfolgender 54-jähriger Lenker eines Jeep versuchte seinerseits abzubremsen, fuhr jedoch auf den vor ihm befindlichen VW auf. Der VW wurde durch den Aufprall von hinten gegen die Fahrbahntrennung gedrückt, um 180 Grad gedreht und stieß gegen den Jeep, der dadurch abgewiesen wurde und mit dem Smart kollidierte. Der Lkw-Lenker setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um die Beteiligten und den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Beim Unfall zog sich der 49-jährige Smart-Fahrer leichte Verletzungen zu, musste jedoch nicht medizinisch behandelt werden. Der 32-Jährige im VW wurde ebenfalls leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen sowie den beschädigten Verkehrseinrichtungen wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Abschleppmaßnahmen musste die B10 in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz kurzzeitig gesperrt werden, sodass sich ein leichter Rückstau bildete. Gegen einen Unfallbeteiligten wurde im Nachgang ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, da er den Einsatzkräften einen mutmaßlich gefälschten Führerschein aushändigte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell