Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Die Kontaktbeamten der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden stellen sich vor

Bild-Infos

Download

Hameln (ots)

Bereits seit Mai 2020 arbeitet Polizeihauptkommissar Alexander Huer im Präventionsteam der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden. Davor war er seit 2010 im Einsatz- und Streifendienst tätig. Der 45-Jährige lebt mit seiner Familie in Hameln, wo er als Kontaktbeamter für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar ist.

Nun ergänzt seit dem 01.10.2023 Polizeihauptkommissar Vincent Voigt das Präventionsteam. Seit Dezember 2022 unterstützt er das Team bereits, nun übernahm er zu Oktober 2023 offiziell den Posten des zweiten Kontaktbeamten. Der 48-Jährige Polizist, der in Hameln lebt, hat seine dienstlichen Wurzeln bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen, wo er 20 Jahre in der Bereitschaftspolizei tätig war. 2019 wechselte er in die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden. Dort arbeitete er zunächst im Einsatz- und Streifendienst, bis er 2019 in die Verfügungseinheit wechselte. Für den Hauptkommissar geht ein Traum in Erfüllung: "Kontaktbeamter in meiner Heimatstadt zu sein, war mein langfristiges Ziel."

Welche Aufgaben haben die Kontaktbeamten in der Polizeiinspektion? Die bürgernahe Präsenz ist der wesentliche Bestandteil der Arbeit eines Kontaktbeamten. Der persönliche Austausch in einem Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern, klärt dabei u.a. aufkommende Fragen. Auch Sorgen und Ängste können hierbei oftmals genommen werden. Sie sind Ansprechpartner bei Problemen und Konflikten und leisten dahingehend auch umfangreiche Präventionsarbeit.

Dies zeigt sich auch an Schulen. Als Schulpaten sind die beiden Hauptkommissare für die Grundschulen im Stadtgebiet, sowie den umliegenden Ortsteilen ansprechbar. Auch für die Verkehrserziehung und die Fahrradprüfungen der Viertklässler sind die beiden zuständig. Erste verkehrserzieherische Maßnahmen werden oftmals schon in den Kindergärten gelehrt und durch die Polizei begleitet.

Vincent Voigt und Alexander Huer sind insbesondere für Kinder oftmals der erste Kontakt mit der Polizei. Um auf Augenhöhe mit den Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen und bei Kindern keine Hemmungen vor der Polizei entstehen zu lassen, ist ihnen ein direkter und persönlicher Kontakt zu den Menschen wichtig.

Beide sind sich einig: "Die abwechslungsreiche Arbeit und der persönliche Kontakt zu Menschen, wo wir "Freund und Helfer" sein können, macht die Tätigkeit des Kontaktbeamten für uns zum Traumjob."

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell