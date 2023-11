POL-HM: Nachtrag zu: Verkehrsunfall in Emmerthal mit vier schwerverletzten Personen

Emmerthal (ots) - Am Sonntag (05.11.2023), kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Hauptstraße in Emmerthal. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, beschädigten zwei bislang unbekannte Täter mittels eines Gullydeckels eine Tür, welche zu den Verkaufsräumen des Marktes führte. Die Täter gelangten in das Objekt und entwendeten dort Tabakerzeugnisse. Die mutmaßlichen Täter werden ...

mehr