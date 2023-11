Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Pkw flüchtet nach Zusammenstoß mit Fußgängerin - Polizei sucht Hinweisgeber

Hameln (ots)

Am Freitag (03.11.2023), kam es gegen 16.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Wangelister Straße in Hameln. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, überquerte eine 63-jährige Fußgängerin aus Hameln die Straße. Kurz vor dem Erreichen einer dortigen Verkehrsinsel, wurde sie von einem grauen oder silbernen Kleinwagen am rechten Bein erfasst und kam zu Fall. Der Pkw sei aus Richtung Ortsausgang gekommen. Dieser habe sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Diese wurde durch einen Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell