Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall in Emmerthal mit vier schwerverletzten Personen

Emmerthal (ots)

Am Montag (06.11.2023) gegen 17:45 Uhr, kam es auf der L424 zwischen Hagenohsen und Latferde zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 20 Jahre alte Fahrer eines Opel Omega kam im Beisein seiner 14 Jahre alten Beifahrerin am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und geriet dabei in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel Mokka. Bei dem Fahrzeugführer des Opels Mokka handelt es sich um einen 70-jährigen Mann aus Bodenwerder. Dieser befuhr im Beisein einer ebenfalls aus Bodenwerder stammenden 67 Jahre alten Frau die L424 in Richtung Latferde. Durch den Zusammenstoß wurden die beteiligten Fahrzeuge massiv beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Opel Omega kam erst auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Die unfallbeteiligten Personen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Eine Bergung der Verletzten fand durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettungsdienste statt. Die Fahrzeuginsassen wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und nach der Bergung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die L424 war während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt. Aufgrund der Beschädigungen an den Fahrzeugen kam es zum Austritt von Kraftstoff. Es erfolgte ein Erdaushub nach Anordnung durch die untere Wasserbehörde zur Reinigung des Untergrundes. Durch die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden werden Zeugen zum Unfallgeschehen gesucht. Zeugen mögen sich bitte unter der Rufnummer 05151-933-222 melden.

