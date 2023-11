Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Verabschiedung von Stadtbrandinspektor Jörg Mehringskötter aus seiner Funktion des stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Werne

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Mit einer gebührenden Feier in der festlich geschmückten Feuerwache am Konrad-Adenauer-Platz und im Beisein von Bürgermeister Lothar Christ sowie der stellvertretenden Bürgermeisterin Marita Funhoff, dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Jörg Sommer, Abordnungen der Fraktionen des Stadtrates der Stadt Werne, der Verwaltung, benachbarter Feuerwehren, des DRK, des THW und weiterer Hilfsorganisationen, der Ehrenabteilung, der Unterstützungsabteilung, der Jugendfeuerwehr, der Aktiven aus den Einsatzabteilungen der gesamten Feuerwehr Werne, vielen Wegbegleitern der vergangenen Jahrzehnte sowie seiner Familie ist Stadtbrandinspektor Jörg Mehringskötter am Samstagabend den 4.11.2023 nach 16 Jahren nun offiziell in seiner Funktion als stellvertretender Leiter der Feuerwehr Werne verabschiedet worden. Seit 2007 gehörte Jörg Mehringskötter zusammen mit dem in zwei Jahren ausscheidenden aktuellen Leiter der Wehr Thomas Temmann der Wehrleitung an. Jörg hatte in den vergangenen Jahren unzählige organisatorische Aufgaben für die gesamte Feuerwehr Werne pflichtbewusst inne und wird auch nach seiner Verabschiedung mit dem Bau des Stockumer Gerätehauses, den Brandschutzfrüherziehungen in der Stockumer Grundschule und Kitas oder bei Einsätzen noch fest mit der Feuerwehr Werne verbunden bleiben. Im feierlichen Rahmen der Verabschiedung wurde Jörg Mehringskötter durch den stellvertretenden Kreisbrandmeister Jörg Sommer mit dem Feuerwehr Ehrenkreuz in Silber vom Deutschen Verband der Feuerwehren ausgezeichnet. Thomas Temmann sowie auch Lothar Christ bedankten sich in ihren Laudatio bei Jörg "Danke, für 16 Jahre verantwortungsvolle Dienste der Feuerwehr Werne". Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung konnten die Gäste bei einem leckeren Abendessen und Getränken noch bis spät in die Nacht ausgiebig sich austauschen und einen geselligen Abend genießen.

Jörg Mehringskötter ist am 13.02.1961 in Hamm geboren, verheiratet mit seiner Frau Gertrud und hat zwei erwachsene Töchter Sandra und Katja. Jörg ist 1981 in die Feuerwehr Werne bzw. in den Löschzug Stockum eingetreten. Dort war er früher selbst 12 Jahre lang Löschzugführer. Er ist gelernter Tischler und war lange auf dem Kraftwerk Gersteinwerk in der Bekohlung als Vorarbeiter beschäftigt. Jörg hat zahlreiche Lehrgänge und Fortbildungen besucht und wurde im Jahr 2007 stellvertretender Wehrführer. Neben seinem Ehrenamt der Feuerwehr für welches er im Jahre 2017 mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 35Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde, wandert er gerne, kegelt, fährt Fahrrad oder kümmert sich als Familienmensch um sein zweijährigen Enkel.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell