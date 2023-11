Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht

Emmerthal (ots)

Am Sonntag (05.11.2023), kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Hauptstraße in Emmerthal. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, beschädigten zwei bislang unbekannte Täter mittels eines Gullydeckels eine Tür, welche zu den Verkaufsräumen des Marktes führte. Die Täter gelangten in das Objekt und entwendeten dort Tabakerzeugnisse. Die mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, dunkel gekleidet, Kapuzen tragend.

Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell