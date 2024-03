Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: hoher Sachschaden nach Unfall im Taigtrog

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich weil sie das Gas- und Bremspedal verwechselt hat, verursachte eine 79-jährige Autofahrerin am Montag (11.03.2024) in der Straße "im Taigtrog" in Vaihingen an der Enz einen Unfall mit insgesamt gut 45.000 Euro Sachschaden. Zunächst parkte die Seniorin mit ihrem Audi A1 rückwärts aus, wobei sie vermutlich die Pedale verwechselte und mit hoher Geschwindigkeit gegen einen geparkten Mercedes prallte. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Audi um 180 Grad. Die 79-Jährige legte daraufhin den Vorwärtsgang ein und trat mutmaßlich erneut aufs Gaspedal anstatt auf die Bremse. Der Audi beschleunigte daher stark und die Rentnerin raste die Straße entlang, wo sie zunächst noch einigen Hindernissen ausweichen konnte, dann aber den Holzzaun eines Fußgängerwegs durchbrach, mit einer Gartenmauer kollidierte und schließlich in einem Vorgarten zum Stehen kam. Bei der Irrfahrt wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

