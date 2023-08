Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230830 - 0997 Frankfurt - Innenstadt: Leblose Person an Bahnsteig

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstag, den 29. August 2023, fand ein Passant einen leblosen Mann an einem Bahnsteig der Hauptwache auf. Seine Identität ist bislang ungeklärt.

Gegen 13:20 Uhr bemerkte ein Passant, gleichzeitig auch Arzt, an einer runden Sitzbank an den S-Bahnsteigen der Hauptwache einen leblosen Mann. Er verständigte daraufhin den Notruf. Mitarbeiter der Bahnsicherheit sowie die Polizei sperrten in der Folge den Bereich ab. Der aufgefundene Leichnam wurde im weiteren Verlauf in das Institut für Rechtsmedizin verbracht.

Die Identität des Toten, einem etwa 40- bis 50-jährigen Mann, mutmaßlich obdachlos, ist bislang noch ungeklärt.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache und den Umständen des Todes aufgenommen. Konkrete Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Derzeitige Erkenntnisse deuten auf einen natürlichen Tod hin.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell