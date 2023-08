POL-F: 230829 - 0996 Frankfurt - Riedberg: Diebstahl von Baugeräten und Baumaterialien

Frankfurt (ots) - (lo) Gestern Mittag (27. August 2023) kam es in der Taunusstraße zu einem Raub von zwei Halsketten. Der Täter ergriff mit einem Fahrrad die Flucht. Gegen 13.10 Uhr war ein Pärchen auf dem Weg zum Hauptbahnhof, um von dort aus die Heimreise nach Aschaffenburg anzutreten. In der Taunusstraße erblickte ein Unbekannter die beiden Goldketten am Hals ...

mehr