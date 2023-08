Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230828 - 0994 Frankfurt - Bahnhofviertel: Festnahme mit Drogen

Frankfurt (ots)

(lo) Gestern Vormittag (27. August 2023) konnte im Rahmen von Präsenzmaßnahmen im Bahnhofsviertel eine Frau festgenommen werden, die Betäubungsmittel mit sich führte. Gegen 10.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Kaiserstraße eine 60-jährige Frau. Während der Personenkontrolle gab die Dame gegenüber den Beamten an im Besitz von Rauchgift zu sein. Eine Durchsuchung ergab, dass sie im Besitz von ca. 39 Gramm Haschisch, ca. 15 Gramm Haschisch in 13 Plomben und weiteren 5 verpackten Tütchen mit ca. 25 Gramm Haschisch war. Im Zuge der sich anschließenden polizeilichen Maßnahmen konnten in der Wohnung der Beschuldigten etwa 96 Gramm Haschisch in Platten gepresst, ca. 40 Gramm Haschisch in verkaufsfertigen Portionen, "Geschäftsbücher mit den entsprechenden Verkaufszahlen", sowie weitere Zutaten und Utensilien zum Strecken und Portionieren des Suchtmittels aufgefunden und sichergestellt werden. Die Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihrer Wohnanschrift entlassen, und muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und der Zubereitung von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen verantworten.

