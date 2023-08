POL-F: 230827 - 0991 Frankfurt - Praunheim Verdacht der Brandstiftung

Frankfurt (ots) - (hol) Am Freitagabend stiegen zwei Männer in einen botanischen Garten im Westend ein. Die Polizei nahm beide fest, nachdem Zeugen verdächtige Bewegungen auf dem Gelände gemeldet hatten. Gegen 22:30 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen mutmaßliche Einbrecher in dem botanischen Garten in der Siesmayerstraße. Unverzüglich fuhren mehrere Streifenwagen dorthin. Die Beamten nahmen in der Folge zwei Männer ...

mehr